Lider PSD: ”Băncile au manipulat ROBOR-ul! Oamenii au fost înșelați”

Sursă: Realitatea.Net

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a afirmat vineri că reprezentanții Consiliului Concurenței îi dau dreptate și confirmă acuzațiile pe care le-a formulat încă din 2019, și anume că băncile își înșală clienții prin mecanismul ROBOR.

”ÎN SFÂRȘIT ADEVĂRUL A IEȘIT LA LUMINĂ!

Băncile au manipulat ROBOR-ul! Oamenii au fost înșelați!

În martie 2019, după ce am încheiat Comisia de anchetă cu privire la manipularea ROBOR-ului, spuneam atunci că sunt dovezi clare că oamenii sunt înșelați printr-un mecanism netransparent prin care indicele ROBOR era „aranjat” de către bănci, în detrimentul oamenilor”, a scris Daniel Zamfir pe pagina sa de Facebook.

Liderul PSD a subliniat că ”am reușit atunci să impunem un indice, IRCC, mult mai transparent, care să se bazeze pe tranzacțiile financiare dintre bănci, iar nu pe cotațiile „aranjate”, așa cum se întâmpla în cazul ROBOR-ului”.

”Astăzi, după 7 ani, Consiliul Concurenței îmi dă dreptate și confirmă ce am spus atunci: că băncile își înșală clienții prin mecanismul ROBOR.

Aștept să vedem conținutul deciziei Consiliului Concurenței, pentru a îndrepta marea nedreptate făcută atâția amar de ani oamenilor”, a conchis social-democratul.