Nicușor Dan și Radu Miruță pleacă de urgență la Galați. Președintele României merge la spital unde sunt răniții

Președintele României, Nicușor Dan, a decis să meargă de urgență la Galați pentru a vedea exact care este situația la fața locului și cum sunt sprijiniți cetățenii afectați de explozia dronei rusești, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

Pentru a ajunge în cel mai scurt timp în zona afectată, șeful statului a solicitat o aeronavă militară de transport de tip C-27J Spartan din cadrul Forțelor Aeriene Române. Vizita de urgență vine imediat după finalizarea ședinței CSAT în care s-a discutat despre securitatea spațiului aerian și apărarea civilă.

Reamintim că dronă rusească cu încărcătură explozivă, parte dintr-un atac masiv asupra Ucrainei, s-a prăbușit în cursul nopții pe acoperișul unui bloc de locuințe din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de o bubuitură puternică, o explozie și un incendiu violent într-un apartament situat la etajul 10. Din cauza pericolului, aproximativ 70 de locatari au fost evacuați de urgență în mijlocul nopții.

În urma prăbușirii aparatului de zbor, o mamă și fiul ei adolescent de 14 ani au fost răniți ușor și au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital. De asemenea, pentru siguranța oamenilor, alimentarea cu gaze naturale a fost oprită imediat, lăsând temporar fără servicii aproape 180 de clienți casnici din blocurile afectate.