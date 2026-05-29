Imagini surprinse de camerele de supraveghere: momentul în care drona se prăbușește pe blocul din Galați - VIDEO

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care drona rusească se prăbușește pe blocul din Galați, provocând incendierea unui apartament, rănirea ușoară a două pesoane și evacuarea a 70 de locatari.

Căderea dronei a fost anunțată printr-un mesaj RO-Alert, emis în jurul orei 01:53. Un aparat de zbor a căzut pe un bloc din zona Stirex, a lovit un apartament aflat la ultimul etaj al imobilului, provocând un incendiu.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat că drona a fost urmărită de sistemele radar până în zona Galațiului, după ce atacurile rusești au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept „o escaladare gravă și iresponsabilă” din partea Federației Ruse și a anunțat că România va lua măsurile diplomatice necesare ca răspuns la „această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian”. Aliații și secretarul general al NATO au fost deja informați cu privire la circumstanțele incidentului.

Locatarii din Galați nu vor primi despăgubiri prin asigurarea obligatorie după explozia dronei

Locatarii afectați de explozia dronei rusești prăbușite pe un bloc din Galați nu vor putea primi despăgubiri prin asigurarea obligatorie a locuințelor . Experții din domeniu avertizează că polița PAD oferă o protecție strict limitată și nu are nicio legătură cu astfel de incidente aviatice sau militare.

„Asigurarea obligatorie acoperă doar trei tipuri de evenimente: inundaţii, alunecări de teren şi cutremur. Un incident de tipul celui în care o dronă avariază o locuinţă nu este prevăzut”, a explicat Viorel Vasile, preşedintele Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR).

Polițele facultative: o soluție ieftină, dar blocată de excluderea riscului de război

În timp ce asigurarea obligatorie pică din start, părerile specialiștilor sunt împărțite atunci când vine vorba despre asigurările facultative. Pe de o parte, reprezentanții PRBAR consideră că o poliță facultativă ar trebui să acopere daunele, mai ales că prețul uneia este redus (aproximativ 20 de euro pentru o locuință de 100.000 de euro). Aceștia susțin că nu este nevoie ca atacul cu dronă să fie menționat explicit în contract, atât timp cât România, ca țară, nu se află oficial în război.



