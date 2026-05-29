O primărie din România și-a dat singură amendă pentru un gard degradat

O situație greu de imaginat a ajuns în atenția instanței după ce o femeie din Oradea a fost sancționată pentru starea degradată a gardului unei clădiri. Ceea ce părea inițial un caz obișnuit s-a transformat rapid într-o gafă administrativă de proporții, după ce s-a descoperit cine era, de fapt, proprietarul imobilului.

În final, autoritățile locale au ajuns în postura neobișnuită de a anula o amendă aplicată pentru o problemă care ținea chiar de patrimoniul municipalității.

O chiriașă s-a trezit amendată pentru gardul unei clădiri

Totul a început după ce Poliția Locală a aplicat o amendă de 500 de lei unei femei care locuia într-un imobil situat pe Calea Clujului din Oradea.

Motivul sancțiunii a fost starea gardului care împrejmuia clădirea, autoritățile considerând că acesta nu era întreținut corespunzător.

Femeia nu a fost însă de acord cu măsura și a decis să conteste procesul-verbal în instanță.

Argumentul care a schimbat complet cazul

În fața judecătorilor, aceasta a explicat că nu este proprietara imobilului, ci doar locatară cu statut de chiriaș.

Mai mult, a arătat că nu avea nici posibilitatea legală de a interveni asupra construcției.

„Nu pot repara gardul unei clădiri care nu îmi aparține și pentru care nu pot obține autorizațiile necesare”, a argumentat ea în instanță.

Apărarea femeii a determinat verificări suplimentare privind situația juridică a imobilului.

Descoperirea care a provocat stupoare

În timpul procesului a ieșit la iveală detaliul care a schimbat complet întreaga poveste: clădirea pentru care fusese aplicată amenda era deținută chiar de Primăria Oradea.

Practic, municipalitatea sancționase o persoană care nu era proprietar pentru degradarea unui gard aparținând unei clădiri aflate în patrimoniul propriu.

Descoperirea a pus autoritățile într-o situație cel puțin stânjenitoare.

Poliția Locală a recunoscut greșeala

După clarificarea situației, reprezentanții Poliției Locale au admis că sancțiunea fusese aplicată eronat.

În urma analizării tuturor documentelor, instanța a decis anularea amenzii de 500 de lei.

Mai mult decât atât, municipalitatea a fost obligată să suporte și cheltuielile de judecată rezultate din proces.

Cum s-a încheiat cazul

Cazul a devenit rapid un exemplu de eroare administrativă care a ajuns până în sala de judecată.

În cele din urmă, femeia a obținut anularea sancțiunii după ce a demonstrat că nu avea nicio obligație legală de a repara gardul și că proprietarul imobilului era chiar instituția care, prin structurile sale, dispusese aplicarea amenzii.