Asigurătorul apartamentului din Galați avariat de dronă: ”Acoperirea asigurării este supusă unor termeni şi condiţii contractuale derivate din riscul de război”

Asigurătorul apartamentului din Galați avariat de dronă a anunțat vineri că este în legătură cu autorităţile pentru a putea să evalueze pagubele produse imobilului. Acoperirea asigurării este supusă unor termeni şi condiţii contractuale derivate din riscul de război, atrag atenţia reprezentanţii firmei de asigurări.

„În acest moment, colegii noştri sunt în legătură cu autorităţile relevante pentru a putea evalua pagubele produse, atunci când acest lucru va fi posibil. Vom efectua toate evaluările necesare cu responsabilitate, transparenţă şi rapiditate maxime şi vom comunica actualizări ulterioare în conformitate cu cadrul legal şi contractual aplicabil..... (...) Gândurile noastre sunt alături de toţi cei afectaţi, mai ales că apartamentul cel mai grav avariat de explozie, din blocul de la adresa str. Brăilei 50, este asigurat la compania noastră printr-o poliţă facultativă de locuinţă”, au transmis oficialii companiei, care este asigurătorul apartamentului cel mai grav avariat de explozie, printr-o poliţă facultativă.

Potrivit lor, în cazul incidentului grav din Galaţi acoperirea asigurării este supusă unor termeni şi condiţii contractuale derivate din riscul de război, fiind necesară o evaluare cu atenţie.

„Într-o situaţie de acest tip, acoperirea asigurării este supusă unor termeni şi condiţii contractuale derivate din riscul de război, petrecut pe teritoriul României sau al altor ţări, care vor trebui evaluate cu atenţie odată ce toate informaţiile relevante sunt disponibile. Având în vedere natura excepţională şi complexă a acestui incident, este prematur să tragem concluzii asupra unei potenţiale acoperiri înainte de finalizarea unei evaluări complete”, se arată într-un comunicat de presă.