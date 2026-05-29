Austria l-a convocat pe ambasadorul rus la Viena, după incidentul cu drona căzută în România. ”Europa nu se va lăsa intimidată”

Beate Meinl-Reisinger, ministrul austriac de Externe, l-a convocat vineri pe ambasadorul rus la Viena pentru a-i transmite „în mod clar protestul Austria faţă de escaladarea Rusiei”, după ce, anterior, a condamnat căderea unei drone ruseşti în România.

"Europa nu va fi intimidată", a transmis șefa diplomației austriece, într-o postare pe X.

Anterior, ea a "condamnat puternic atacul cu dronă al Rusiei împotriva unei clădiri rezidenţiale în România" şi a subliniat că acest stat membru al Uniunii Europene (UE) şi NATO "are întreaga noastră solidaritate".

Ministrul austriac de Externe a transmis că "Rusia se află sub presiune economică şi militară uriaşă. Răspunsul său este teroarea împotriva populaţiei civile ucrainene şi o încercare de intimidare a Europei".

"Însă Europa nu va fi intimidată. Fiecare act nou de agresiune ne uneşte şi mai mult", a avertizat Beate Meinl-Reisinger.