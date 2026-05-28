Analizele care pot indica afectare hepatică

Un rezultat modificat la analize poate produce îngrijorare, mai ales când pacientul nu are simptome. În cazul ficatului, valorile crescute trebuie interpretate atent, pentru că nu indică automat o boală gravă, dar nici nu trebuie ignorate.

Transaminazele mărite se referă, de obicei, la valori mai mari ale ALT și AST, enzime care pot crește atunci când celulele hepatice sunt iritate sau afectate. Cauzele sunt numeroase: steatoză hepatică, consum de alcool, hepatite virale, unele medicamente (inclusiv paracetamolul în doze mari), suplimente alimentare, boli metabolice sau afecțiuni autoimune. Uneori, creșterile sunt ușoare și tranzitorii, dar persistența lor necesită investigații.

Medicul va interpreta rezultatele împreună cu istoricul pacientului, alte analize hepatice, ecografia abdominală și factorii de risc. Este important ca pacientul să spună medicului ce medicamente, suplimente sau remedii naturiste folosește, pentru că unele pot afecta ficatul. Conduita corectă nu este automedicația pentru detoxifiere, ci identificarea corectă a cauzei și tratarea ei.

