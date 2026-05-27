INSP: Stilul de viață sănătos reduce riscul de cancer

Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite prin adoptarea unui stil de viață sănătos și reducerea expunerii la factorii de risc modificabili, atrag atenția specialiștii din cadrul Institutul Național de Sănătate Publică, cu ocazia Săptămânii Europene de Luptă Împotriva Cancerului, desfășurată în perioada 25-31 mai.

Potrivit experților, printre principalii factori care cresc riscul de apariție a cancerului se numără fumatul, consumul excesiv de alcool, alimentația nesănătoasă, obezitatea, lipsa activității fizice și expunerea la factori nocivi din mediu. Specialiștii subliniază că, deși medicina oncologică a evoluat semnificativ în ultimele decenii, prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de reducere a riscului de îmbolnăvire.

Reprezentanții INSP încurajează populația să adopte obiceiuri sănătoase, precum renunțarea la fumat, practicarea regulată a exercițiilor fizice și menținerea unei diete echilibrate. Totodată, aceștia evidențiază importanța responsabilității colective în crearea unui mediu care să susțină alegerile benefice pentru sănătate.

În România, aproximativ 300.000 de persoane trăiesc cu un diagnostic de cancer, iar riscul de deces din cauza acestei boli înainte de vârsta de 75 de ani este estimat la circa 14%. În acest context, programele de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, de sân, colorectal și pulmonar joacă un rol esențial în creșterea șanselor de tratament și supraviețuire.

Prin intermediul Programului Sănătate 2021-2027 și al fondurilor europene, autoritățile continuă investițiile în modernizarea infrastructurii medicale dedicate diagnosticului și tratamentului oncologic. INSP își reafirmă astfel angajamentul de a susține prevenirea și combaterea cancerului în România, în acord cu obiectivele stabilite la nivel european.