Proteste anunțate după noile calcule salariale: medicii pierd bani, lefuri mai mari pentru parlamentari

Sursă: Realitatea PLUS

Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni puternice în sistemul sanitar și în asistența socială, după ce primele simulări făcute de sindicate arată că mulți angajați ar putea pierde sume importante din venituri, potrivit Realitatea PLUS.

În timp ce medicii, asistenții și personalul auxiliar reclamă scăderi salariale consistente, demnitarii ar urma să beneficieze de majorări de până la 3.000 de lei lunar. Situația a stârnit nemulțumiri în mai multe domenii din sectorul public, iar protestele încep deja să fie anunțate.

Proiectul noii legi prevede eliminarea a 87 de sporuri și reducerea altora pentru mai multe categorii de bugetari. Sindicatele din sănătate susțin că schimbările vor afecta direct veniturile personalului medical, mai ales în cazul celor care lucrează în ture, în condiții dificile sau în timpul nopții. Reprezentanții angajaților spun că multe sporuri sunt calculate și acum după grila salarială din 2018, iar noile reduceri ar accentua și mai mult problemele din sistem.

Medicii și personalul auxiliar ar putea pierde bani

Medicii și personalul auxiliar se numără printre cei mai afectați de modificările propuse. Potrivit estimărilor făcute de sindicaliști, un medic ar putea pierde între 1.200 și 1.500 de lei brut după aplicarea noilor formule de calcul. În cazul infirmierilor și brancardierilor, diminuările salariale estimate sunt cuprinse între 300 și 500 de lei, într-un context în care aceste categorii au deja venituri considerate insuficiente.

Sindicatele au oferit și exemplul unui asistent medical cu gradația 5, care lucrează inclusiv ture de noapte. În prezent, acesta beneficiază de o indemnizație de aproximativ 800 de lei și de un spor de hrană de 50%. Conform noii legi, sporul ar urma să fie redus la 25%, ceea ce ar însemna o scădere totală a veniturilor de aproximativ 446 de lei.

Demnitarii ar urma să primească majorări

În paralel, simulările prezentate de sindicate arată că deputații și senatorii ar putea avea venituri mai mari cu până la 3.000 de lei lunar. Tocmai această diferență între impactul asupra angajaților din sistemele publice și creșterile estimate pentru demnitari a alimentat criticile venite din partea sindicatelor. Reprezentanții acestora spun că proiectul este construit într-un mod care favorizează clasa politică, în timp ce angajații din domenii esențiale pierd bani.

Se anunță proteste la Ministerul Muncii

Nemulțumirile cresc de la o zi la alta și în alte sectoare bugetare. Pentru miercuri este anunțat un protest în fața Ministerului Muncii, unde sunt așteptați angajați din sănătate și asistență socială. Alte categorii profesionale pregătesc, la rândul lor, acțiuni de protest față de prevederile noii legi a salarizării.