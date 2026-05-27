MApN pune tunurile pe noua lege a salarizării, după ce șeful Armatei a ajuns să aibă salariul mai mic decât cel al unui parlamentar

Ministerul Apărării Naționale a transmis că a luat la cunoștință proiectul noii legi a salarizării unitare, prezentat public pe 25 mai 2026 de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, document aflat în prezent în faza de consultare interinstituțională.

După apariția unor simulări privind noua lege a salarizării unitare, Ministerul Apărării Naționale a cerut modificarea de urgență a proiectului, în contextul în care șeful Armatei ar putea ajunge să fie remunerat mai slab decât un parlamentar.

Situația a apărut în urma unor calcule privind grilele de salarizare, care indică diferențe semnificative între funcțiile din sistemul de apărare și cele din zona politică.

MApN cere modificări urgente după simulările de salarizare

Ministerul Apărării Naționale a solicitat intervenții urgente asupra proiectului legii salarizării unitare. Instituția susține că actuala formulă de calcul poate afecta stabilitatea resursei umane din domeniul apărării, într-un context regional și internațional considerat sensibil din punct de vedere al securității.

În același timp, reprezentanții MApN transmit că vor participa activ la dezbaterile organizate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale în perioada 27 mai – 4 iunie, unde vor fi formulate observații și propuneri tehnice.

Parlamentar vs. șeful Armatei: diferențe de mii de lei

Potrivit simulărilor apărute în procesul de elaborare a legii, un parlamentar ar urma să încaseze un salariu brut de aproximativ 24.600 de lei.

În schimb, conducătorul Statului Major al Apărării ar avea un venit estimat la circa 20.500 de lei, ceea ce înseamnă o diferență de aproximativ 4.000 de lei în favoarea demnitarului.

Aceste diferențe au fost unul dintre factorii care au determinat reacția Ministerului Apărării, care cere ajustarea grilelor pentru personalul militar de conducere.

Potrivit proiectului, remunerația brută ar urma să fie de aproximativ 4.674 de lei pentru un soldat și de circa 5.860 de lei pentru un sergent, în cadrul noii grile de salarizare aflate în dezbatere.

MApN: prioritate pentru menținerea atractivității carierei militare

Conducerea Ministerul Apărării Naționale subliniază că prioritatea principală este menținerea nivelului actual al veniturilor pentru personalul militar și civil, dar și păstrarea atractivității carierei în Armată.

Instituția consideră că stabilitatea resursei umane este esențială în actualul context de securitate internațională, unde recrutarea și retenția personalului bine pregătit reprezintă o componentă critică.

Comunicatul MApN

„Ministerul Apărării Naționale a luat cunoștință de conținutul proiectului noii legi a salarizării unitare, prezentat public în data de 25 mai 2026 de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Astăzi, 26 mai, la sediul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au avut loc întâlniri tehnice de informare organizate în contextul pregătirii proiectului de act normativ.

Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Muncii, în perioada 27 mai – 4 iunie 2026 vor fi organizate reuniuni cu caracter consultativ cu instituții și autorități publice, precum și cu federațiile și sindicatele reprezentative, în vederea colectării observațiilor și fundamentării formei finale a proiectului legislativ.

La nivelul Ministerului Apărării Naționale sunt analizate prevederile proiectului de act normativ care vizează salarizarea personalului militar și civil.

În perioada imediat următoare, MApN va formula și transmite propuneri și observații în cadrul procesului interinstituțional de consultare, astfel încât să fie asigurată protejarea intereselor personalului militar și civil din armată.

Obiectivul urmărit prin acest demers este ca aplicarea viitoarei legi să nu conducă la diminuarea veniturilor personalului militar și civil și să contribuie la menținerea atractivității carierei militare și a stabilității resursei umane din domeniul apărării.

Aceste aspecte sunt cu atât mai importante în actualul context regional și internațional de securitate, care impune un nivel ridicat de pregătire, motivare și retenție a personalului”, au transmis reprezentanții MApN în comunicat .