Nicușor Dan, față în față cu Eugen Tomac: imaginile momentului LIVE TEXT&VIDEO

Nicușor Dan participă miercuri la deschiderea unui summit pe tema combaterii dezinformării, organizat în cadrul inițiativei ONG-ului România Imună, la Palatul Cotroceni.

PRINCIPALELE DECLARAȚII ALE LUI NICUȘOR DAN

E important ca în acest demers să avem împreună instituțiile statului, societatea civilă, mediul privat. Testul pentru noi este să vedem dacă vom reuși în timp să coagulăm aceste energii.

Dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație și etică, ci una de prosperitate.

Dezinformarea exact acolo atacă - la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți.

Dezinformarea de azi nu mai e o succesiune de operații ad hoc, e coordonată, e pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie. De aceea, răspunsul la ea trebuie să fie la fel de coordonat.

Nu e vorba doar de politică, în sensul restrâns al termenului. Avem dezinformare în zona medicală, și asta costă resurse și chiar vieți. Avem dezinformare în zona economică. Avem dezinformare în zona siguranței femeilor victime ale abuzului și unele dintre ele refuză să poarte brățara electronică din cauza diferitelor speculații care au ajuns la ele. Avem o discuție foarte vie despre cum facem să protejăm spațiul informațional fără ca în același timp să limităm libertatea de exprimare. Tot timpul trebuie să avem această linie în cap.

Ce e dezinformarea în raport cu democrația? Ce e democrația? Democrația înseamnă niște oameni care încearcă să se influențeze unii pe alții pentru ca împreună să ia cele mai bune decizii pentru societate.

Noi trebuie să ne uităm la acele mecanisme care pervertesc o ierarhie de valori și de acțiuni legitime pe care societatea o produce pentru ea însăși, fără să ne atingem de posibilitatea cetățeanului de a exprima orice opinie dorește.

Ce trebuie să facă statul? Să comunice coerent și strategic, uman și nu propagandistic, cum, din păcate, politicianul încurajat de consultanți o face adesea. Apoi trebuie să se ducă acolo unde este publicul.

Instituțiile, pe de o parte, trebuie să comunice obiectiv, iar pe de altă parte trebuie să fie capabile să se ducă acolo unde publicul este.