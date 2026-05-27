Atac masiv ucrainean cu drone și rachete asupra Crimeei ocupate: clădiri-cheie, avariate

Unitățile de apărare aeriană ruse au doborât peste 20 de drone ucrainene deasupra portului Sevastopol în noaptea de marți spre miercuri, în timp ce Ucraina ar fi folosit și rachete Storm Shadow în atac, potrivit autorităților instalate de Moscova în Crimeea.

Conform datelor preliminare, citate de Reuters, nu au existat victime. În schimb, câteva clădiri, printre care un sediu regional al băncii centrale și un bloc de apartamente de opt etaje, au fost avariate în urma atacului.

Rachetele Storm Shadow, din nou în centrul atenției

Rachetele Storm Shadow sunt fabricate de un consorțiu franco-britanic. Rusia i-a convocat în trecut pe ambasadorii Marii Britanii și Franței pentru a protesta împotriva utilizării acestor arme de către Ucraina.

Explozie în Taganrog: două persoane, rănite

Separat, două persoane au fost rănite în orașul portuar Taganrog din sudul Rusiei, la est de granița cu Ucraina, după ce Rusia a doborât o rachetă miercuri dimineața, a afirmat primarul orașului Taganrog, Svetlana Kambulova.

În total, Rusia a doborât 140 de drone peste noapte, potrivit Ministerului apărării de la Moscova, citat de agenția de știri Interfax.