Procurorii constănțeni arestați pentru că ar fi luat șpagă, aduși din nou la Parchetul General

Procurorul Teodor Niță a fost adus miercuri, pentru a doua zi consecutiv, la sediul Parchetului General, în dosarul în care este cercetat alături de procurorul Ștefan Gigi Valentin. Ambii procurori sunt arestați sub suspiciuni legate de diverse acte de corupție.

Teodor Niță este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu, iar Gigi Ștefan este cercetat pentru trafic de influență în formă continuată. Potrivit Realitatea PLUS, este posibil ca și Ștefan să fie adus la audieri în cursul zilei.

Procurorul Teodor Niță este acuzat de trafic de influență, în legătură cu faptul că ar fi intervenit pe lângă un ofițer din cadrul ISU Dobrogea pentru a evita sancționarea unei firme controlate de un apropiat.

Gigi Ștefan ar fi primit, de-a lungul timpului, sume importante de bani și alte bunuri pentru a interveni în soluționarea unor dosare.

La percheziții a fost descoperită suma de 130.000 de euro.