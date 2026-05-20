Talibanii au legalizat căsătoriile între copii în Afganistan. Fetele nu au voie să refuze

Afganistan a legalizat căsătoriile între copii, după ce talibanii aflați la conducerea țării au adoptat noi reguli care permit familiilor să stabilească mariajul minorilor.

Potrivit noilor prevederi, căsătoriile pot fi aranjate de tată, bunic sau chiar de alte rude considerate apropiate. În anumite situații, tăcerea unei fete care a ajuns la maturitate sexuală poate fi interpretată drept accept al căsătoriei.

Fetele nu pot refuza căsătoria decisă de familie

Noile reguli le limitează fetelor posibilitatea de a se opune unei căsătorii forțate. Contestarea unei astfel de decizii ar putea fi făcută doar după împlinirea majoratului și doar prin intermediul tribunalelor controlate de talibani. Documentul stabilește și că rudele îndepărtate pot aranja căsătorii între copii dacă familiile sunt considerate „potrivite”.

Reacții din partea organizațiilor pentru drepturile omului

Mai multe organizații internaționale pentru drepturile omului au criticat noile măsuri adoptate de talibani și avertizează asupra efectelor grave pe care astfel de reguli le pot avea asupra fetelor și minorilor din Afganistan. De la revenirea talibanilor la putere, autoritățile din Afganistan au impus numeroase restricții pentru femei și fete, inclusiv în ceea ce privește educația și accesul la locuri de muncă.