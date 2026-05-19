Explozie puternică în Damasc: cel puțin un militar ucis. Zonă securizată de forțele de ordine

Sursă: Realitatea.net

O explozie de mare intensitate a zguduit marți capitala Siriei, Damasc, incidentul soldându-se cu moartea cel puțin a unui militar, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Deflagrație în apropierea centrului vechi al orașului

Potrivit agenției oficiale siriene de presă SANA, o detonare a fost auzită în capitală, iar natura exactă a exploziei este în curs de investigare.

Un corespondent al agenției AFP aflat la fața locului a relatat că a auzit o explozie puternică în zona Bab Sharqi, în apropierea centrului vechi al Damascului, urmată de un incendiu violent izbucnit la un vehicul aflat pe carosabil.

Mașină cuprinsă de flăcări în apropierea unei instituții militare

Martorii au descris momentul ca fiind unul haotic, după ce o mașină a fost văzută în flăcări în mijlocul străzii, în proximitatea unei clădiri aparținând Ministerului Apărării.

Ministerul Apărării al Siriei a confirmat ulterior că un militar a fost ucis în urma exploziei, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare despre circumstanțele incidentului.

Zonă izolată de forțele de securitate

La scurt timp după deflagrație, forțele de securitate au delimitat perimetrul afectat și au restricționat accesul civililor în zonă, în timp ce echipele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului și asigurarea zonei.

Potrivit corespondentului AFP, zona a fost rapid izolată, iar anchetatorii au început verificările pentru a stabili sursa exactă a exploziei și eventualele implicații ale incidentului.

Autoritățile siriene investighează în prezent cauzele exploziei, în timp ce zona rămâne sub strictă supraveghere militară. Până în acest moment, nu au fost comunicate alte informații oficiale privind posibile victime suplimentare sau natura exactă a deflagrației.