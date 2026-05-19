Atac armat în Spania, lângă Almeria: doi morți și patru răniți. Suspectul s-a predat poliției

Sursă: Realitatea.net

Un atac armat deosebit de grav a avut loc în apropiere de Almeria, unde două persoane au fost ucise, iar alte patru au ajuns la spital cu răni severe. Printre victime se află și doi minori, unul dintre ei fiind în stare critică.

Tragedia s-a petrecut în El Ejido

Incidentul a avut loc luni seară în localitatea El Ejido, o zonă aflată în apropiere de Almeria. Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, autoritățile au intervenit rapid după ce mai multe focuri de armă au fost raportate în zonă.

La scurt timp după atac, Garda Civilă a mobilizat un dispozitiv amplu de poliție și a deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia și care a fost motivul agresiunii.

Presupusul atacator s-a predat singur

Bărbatul suspectat că a deschis focul a fost arestat marți dimineață, după ce s-a prezentat singur la un comisariat de poliție și s-a predat autorităților.

Conform publicației spaniole El Pais, cele două persoane decedate ar fi chiar părinții atacatorului, aspect care a șocat comunitatea locală și opinia publică din Spania.

Un copil de șapte luni, în stare critică

În urma atacului armat, alte patru persoane au fost rănite grav, inclusiv doi minori. Printre victime se află și fiul presupusului atacator, un bebeluș în vârstă de doar șapte luni.

Potrivit informațiilor oferite de Garda Civilă, copilul se află în stare critică și primește îngrijiri medicale intensive.

Autoritățile spaniole încearcă acum să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs atacul armat din El Ejido. Polițiștii analizează probele de la fața locului și audiază martori pentru a clarifica firul evenimentelor.