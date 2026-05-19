Un incendiu face ravagii lângă Los Angeles! Mii de oameni au primit ordin de evacuare

Un incendiu de vegetație extrem de puternic, alimentat de rafale violente de vânt, amenință mii de locuințe din apropierea orașului Los Angeles. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru aproximativ 29.000 de persoane, în timp ce sute de pompieri luptă pentru limitarea flăcărilor.

Incendiul a izbucnit în apropiere de Simi Valley

Focul, denumit „Sandy Fire”, a izbucnit luni dimineață în apropiere de Simi Valley, localitate aflată în comitatul Ventura, la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de centrul Los Angelesului.

Din cauza rafalelor de vânt care au atins viteze de până la 55 km/h, incendiul s-a extins rapid pe dealurile din zonă, iar coloane uriașe de fum au acoperit cerul.

Potrivit agenției Cal Fire, incendiul a devastat peste 5,5 kilometri pătrați de teren până luni seara.

O casă distrusă și mii de oameni evacuați

Autoritățile au confirmat că cel puțin o locuință a fost distrusă de flăcări. Până în acest moment nu au fost raportate victime, însă situația rămâne extrem de periculoasă.

Aproximativ 500 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea incendiului, fiind sprijiniți de elicoptere și avioane specializate care aruncă apă și substanțe ignifuge asupra zonelor afectate.

Mai multe cartiere din nordul comitatului Los Angeles au fost plasate în stare de alertă, iar locuitorii au fost sfătuiți să fie pregătiți pentru evacuare imediată.

Vântul și temperaturile ridicate complică intervenția

Reprezentanții Cal Fire avertizează că temperaturile ridicate, umiditatea scăzută și vântul puternic continuă să favorizeze răspândirea incendiului.

„Rafalele de vânt și condițiile meteo dificile mențin incendiul activ și împing flăcările către sud-est” , au transmis autoritățile într-un buletin oficial.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească de la ce a pornit incendiul, în contextul în care sudul Californiei se confruntă cu o perioadă neobișnuit de caldă și uscată.

Autoritățile încearcă să evite o nouă tragedie

Primărița din Los Angeles, Karen Bass, a transmis că, pentru moment, nu există indicii că incendiul ar urma să ajungă în orașul Los Angeles, însă situația este monitorizată permanent.

Oficialii le-au cerut locuitorilor să respecte toate ordinele de evacuare și să urmărească anunțurile autorităților.

Regiunea este încă marcată de incendiile devastatoare produse în ianuarie 2025 în zona Los Angeles, tragedii care s-au soldat cu 31 de morți și pagube uriașe.