Momente de panică în municipiul Vaslui. Gemeni de cinci luni, închiși într-un autoturism, după ce mama a uitat cheile înăuntru

Sursă: Realitatea.Net

Incident deosebit de grav în municipiul Vaslui. Doi bebeluși, gemeni, în vârstă de aproximativ cinci luni, au rămas blocați, marți după-amiază, într-un autoturism, după ce mama lor a uitat cheile înauntru, iar mașina s-a încuiat automat.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui a transmis că în jurul orei 17:00, o femeie care a parcat pe strada Ștefan cel Mare, a cerut ajutor după ce și-a dat seama că nu mai poate ajunge la cei doi copii ai săi în vârstă de aproximativ cinci luni, rămași în mașină.

Potrivit reprezentanților instituției, aceasta coborâse pentru scurt timp din autoturism, însă a uitat cheile în interior. Portierele vehiculului s-au blocat automat, iar înăuntru au rămas cei doi bebeluși gemeni, notează Vasluianul.

La scurt timp, la fața locului a fost trimis un echipaj al Detașamentului de Pompieri Vaslui, care a intervenit cu o autospecială de stingere echipată cu modul pentru descarcerare și un echipaj format din șase militari.

„Detaşamentul de Pompieri Vaslui a intervenit în municipiul Vaslui, pe strada Ştefan cel Mare pentru deblocarea unui autoturism după ce o persoană de sex feminin a uitat cheile în interiorul autovehiculului, acesta blocându-se cu doi bebeluşi în vârstă de aproximativ cinci luni în interior. La intervenţie a participat o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare şi un echipaj format din şase militari. Pompierii au reuşit deblocarea autoturismului în condiţii de siguranţă, iar copiii nu au necesitat îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ISU Vaslui.

Intervenția s-a încheiat fără probleme, iar cei doi copii au fost scoși în siguranță din autoturism, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale, incidentul soldându-se doar cu o sperietură zdravănă pentru mama gemenilor.