„Senzație Ceaușescu” la Budapesta. Peter Magyar dezvăluit luxul în care trăia Viktor Orban - VIDEO

Ungaria urmărește cu uimire imaginile apărute în ultimele zile din sediile folosite de Viktor Orban și de oamenii apropiați fostului regim. Noul premier, Peter Magyar, a publicat pe Facebook mai multe materiale video filmate în clădirile în care funcționa centrul puterii politice din perioada Orban, iar reacțiile au explodat imediat.

Înregistrările surprind interioare somptuoase, încăperi uriașe și dotări luxoase din sediul fostului lider ungar și din ministere. Pentru mulți maghiari, imaginile au devenit simbolul rupturii dintre conducerea țării și populația care s-a confruntat ani la rând cu dificultăți economice.

Aproape 100 de tablouri din muzeu, mutate în sediul lui Orban

Printre cele mai comentate detalii se află colecția impresionantă de tablouri expusă în birourile lui Viktor Orban. Potrivit informațiilor prezentate de noul executiv, aproape 100 de opere valoroase provenite din Muzeul Național de Artă al Ungariei au fost aduse în sediul utilizat de fostul premier.

Situația a stârnit și mai multă revoltă deoarece Orban și-a construit în ultimii ani imaginea unui lider apropiat de oamenii simpli, descriindu-se frecvent drept „băiat de la țară”.

În timpul filmărilor realizate în interiorul clădirilor, Peter Magyar a vorbit despre „o senzație Ceaușescu”, făcând comparație cu imaginile devenite celebre după căderea unor regimuri autoritare din Europa de Est.

Premierul ungar a amintit inclusiv vizitele făcute anterior în spitale și școli degradate, contrastul dintre acestea și luxul din centrele puterii provocând un val puternic de reacții în societatea ungară.

Una dintre filmări a strâns opt milioane de vizualizări într-o singură zi, într-o țară cu aproximativ zece milioane de locuitori.

Furie, dar și satisfacție în rândul populației

Pentru mulți maghiari, imaginile nu au reprezentat doar un episod spectaculos de campanie politică, ci confirmarea unei nemulțumiri acumulate în ani de zile.

Abuzurile, aroganța și stilul de conducere asociate sistemului Orban deveniseră tot mai greu de suportat pentru o parte importantă a societății, iar apariția acestor imagini a fost percepută drept momentul în care elita fostului regim a fost expusă public.

Noul premier a lăsat să se înțeleagă că această confruntare directă cu trecutul va continua și în perioada următoare.

Peter Magyar promite o schimbare completă de sistem

La ceremonia de învestire din Parlamentul Ungariei, Peter Magyar a transmis că intenționează să producă o transformare profundă a statului ungar.

Premierul a declarat că principalul său obiectiv este reconcilierea societății, însă a insistat că acest lucru nu poate exista fără restabilirea dreptății și fără o analiză morală și juridică a sistemului construit în perioada Orban.

Schimbările au început chiar din primele zile ale noii puteri.

Parlamentul Ungariei, scena unor momente nemaivăzute în ultimii ani

Ziua pe care Peter Magyar a numit-o „Ziua schimbării de sistem” a venit cu imagini considerate imposibile până de curând în politica ungară.

Jurnaliștii au putut din nou să relateze liber din clădirea Parlamentului, după ani în care accesul presei fusese sever restricționat.

Noua președintă a Parlamentului, Agnes Forsthoffer, a decis arborarea steagului Uniunii Europene pe clădire, la 12 ani după ce acesta fusese îndepărtat.

În timpul unei ședințe parlamentare a fost interpretat pentru prima dată imnul neoficial al romilor din Ungaria, moment susținut de un ansamblu format din copii romi și neromi.

Discursul lui Peter Magyar din Parlament a fost descris drept una dintre cele mai dure confruntări verbale cu vechiul sistem politic de după căderea comunismului în Ungaria.

Viktor Orban nu a fost prezent în sală, deși tradiția parlamentară presupune ca fostul premier și succesorul său să își strângă mâna în legislativ.

Noul guvern este format din experți fără trecut politic

Cabinetul instalat de Peter Magyar se diferențiază radical de formulele politice anterioare din Ungaria.

Noii miniștri provin în principal din domenii profesionale și au avut puțină sau deloc experiență politică înainte de preluarea funcțiilor.

Ministerul de Externe a fost preluat de diplomata și experta în energie Anita Orban, Ministerul Economiei a ajuns la un fost manager din industria petrolieră, iar Ministerul Sănătății este condus de un chirurg ortoped.

În echipa guvernamentală au fost cooptați și specialiști din domeniile juridic, financiar, educațional și IT.

Anchete uriașe și verificări fără precedent

Printre primele obiective anunțate de noul executiv se numără înființarea unei autorități independente anticorupție și a unui oficiu special pentru recuperarea averilor obținute ilegal.

Peter Magyar și ministrul Balint Ruff au anunțat că urmează una dintre cele mai ample verificări privind modul în care au fost cheltuite fondurile publice în istoria modernă a Ungariei.

Tot în această toamnă ar urma să fie publicată lista nominală a agenților serviciilor secrete din perioada dictaturii comuniste dintre 1945 și 1989, un proiect amânat timp de trei decenii.

Prima ședință de guvern, organizată într-un sat simbolic

Noua echipă guvernamentală și-a desfășurat prima reuniune oficială în localitatea Opusztaszer, din sudul Ungariei, loc considerat simbolic pentru fondarea statului ungar.

Regiunea se confruntă în prezent cu o secetă severă, iar problema a fost inclusă printre primele teme discutate de executiv.

Peter Magyar și guvernul său și-au fixat obiective extrem de ambițioase, de la reformarea justiției și restabilirea autonomiei universitare până la dialog cu societatea civilă, modificarea sistemului electoral și dezbateri privind drepturile civile.

Printre primele teste pentru noul premier se află și reducerea drastică a propriului salariu, după ce Viktor Orban ajunsese să aibă, raportat la venitul mediu al populației, unul dintre cele mai mari salarii dintre liderii europeni.