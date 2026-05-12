A fost semnat contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţă Cluj. Unitatea va avea peste 840 de paturi

Contractul pentru lucrările de execuție ale Spitalul Regional de Urgență Cluj a fost semnat marți, la Palatul Victoria, în prezența premierului interimar Ilie Bolojan, a ministrului interimar al Sănătății, Cseke Attila, și a primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Unitatea medicală va avea 849 de paturi, iar investiția pentru realizarea lucrărilor se ridică la 1,79 miliarde de lei, fără TVA.

Ilie Bolojan a declarat că acest contract este unul important pentru regiunea de Nord-Vest şi pentru România.

"Sunt bucuros că am ajuns în situaţia în care, după mulţi ani, cu întârziere, să fim în conjunctura în care putem să semnăm acest important contract în domeniul sănătăţii pentru regiunea de Nord-Vest şi pentru România. Pentru mine este o dublă bucurie. Pe de o parte pentru că se poate semna acest contract şi putem începe practic lucrările în aşa fel încât în anii următori să avem încă un spital regional important finalizat în România, dar şi ca locuitor al regiunii de Nord-Vest, unde ştim că cele mai importante servicii de sănătate din regiune sunt asigurate în afară de celelalte reşedinţe de judeţ, de medicii din Cluj", a afirmat premierul interimar.

La rândul său, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a subliniat că drumul până la semnarea acestui contract a fost unul lung, plin de provocări şi de bariere birocratice.

"Sunt momente în viaţa unei comunităţi care definesc nu doar prezentul, ci şi generaţiile care vin. Astăzi vorbim de unul dintre aceste momente: Spitalul Regional de Urgenţă Cluj, care nu va fi doar o clădire, nu este doar un şantier, ci este cel mai important demers de infrastructură medicală din inima Transilvaniei în ultimele decenii. Ştim cu toţii adevărul. Construcţia unui spital regional este un maraton, nu este un sprint. Drumul de până aici a fost lung, a fost plin de provocări, de bariere birocratice şi uneori de neîncredere. Dar astăzi am ajuns în punctul în care cuvintele se opresc şi încep faptele. De astăzi lucrurile chiar se întâmplă la Spitalul Regional de Urgenţă Cluj", a menționat ministrul interimar al Sănătăţii.

De asemenea, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a spus că a început deja să lucreze la căile de acces către Spitalul Regional de Urgenţă Cluj.

"Vreau să vă spun că în această vară noi deja am creat banda dedicată în ambele sensuri şi spre Spitalul Regional şi de la Spitalul Regional de Urgenţă spre Cluj, pentru salvare şi transport în comun. În această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Floreşti de la patru la şase benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu giraţie care să intre la Spitalul Regional de Urgenţă şi lucrările sunt finalizate în această vară. De asemenea, lucrările la metroul de la Cluj au început exact din zona Spitalului Regional de Urgenţă, tocmai ca în momentul în care şi spitalul şi partea de transport public să fie mult mai bine asigurată, inclusiv cu o conexiune suplimentară prin spatele unui complex comercial care să mai asigure încă o conectivitate la Spitalul Regional de Urgenţă", a transmis Emil Boc.

Valoarea investiţiei pentru aceste lucrări este de 1,79 miliarde lei fără TVA, durata de execuţie fiind de 40 de luni, iar garanţia lucrărilor este de 120 de luni. Investiţia totală pentru construcţia spitalului depăşeşte 3,3 miliarde lei.