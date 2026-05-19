Dronă doborâtă în Estonia de un avion românesc din misiunea NATO, după ce a intrat ilegal în spațiul aerian

O dronă care a pătruns în spațiul aerian al Estonia a fost doborâtă marți de un avion de vânătoare din cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană Baltică. Incidentul a avut loc deasupra lacului Võrtsjärv, iar autoritățile au emis o alertă de amenințare aeriană pentru sudul țării.

Ministrul Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că Estonia a primit informații în avans de la autoritățile din Letonia, iar radarul a detectat drona în timp ce se deplasa spre sudul țării. Potrivit oficialilor estonieni, aeronava de luptă a intervenit rapid și a distrus drona înainte ca aceasta să provoace pagube.

„Am primit informații în avans de la colegii noștri letoni, iar radarul nostru a detectat și o dronă care se deplasa spre sudul Estoniei. Am activat măsurile necesare, iar un avion de vânătoare al Poliției Aeriene Baltice a doborât drona”, a declarat Hanno Pevkur.

Resturile dronei au căzut în apropierea satului Kablaküla, lângă Põltsamaa. Autoritățile spun că nu există informații despre victime sau pagube produse civililor.

Localnicii au auzit explozii puternice

Un localnic din zonă a povestit că a văzut două avioane de vânătoare zburând deasupra satului înainte de impact.

„A fost o explozie puternică și am văzut drona căzând din cer. Deoarece era deja aproape de sol, am auzit o altă explozie”, a spus acesta, conform presei estoniene.

La locul unde s-a prăbușit drona au intervenit echipe de genişti, pompieri și alte structuri de urgență.

Autoritățile spun că drona ar fi putut fi ucraineană

Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Estoniei, Marko Mihkelson, a declarat că drona ar fi putut devia de la traseu din cauza interferențelor electronice rusești.

„Capacitățile noastre și ale aliaților noștri se adaptează rapid pentru a contracara amenințarea reprezentată de drone, după cum a confirmat o dronă doborâtă astăzi deasupra centrului Estoniei de către misiunea de poliție aeriană a NATO. Cel mai probabil era o dronă ucraineană care a deviat de la curs din cauza interferențelor electronice rusești”, a transmis acesta.

Alertă aeriană și în Letonia

În paralel, și Letonia a emis avertizări privind amenințări aeriene în mai multe regiuni din estul țării. Locuitorii au primit alerte pe telefoanele mobile, iar autoritățile au monitorizat spațiul aerian.

Incidentul a avut loc în contextul unor atacuri repetate cu drone în regiunea de nord-vest a Rusiei, unde mai multe aeroporturi au fost închise temporar din motive de securitate.