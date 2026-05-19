Ana-Maria Păcuraru: Sancțiuni pentru contracararea amenințărilor regimului cubanez

Astăzi, Departamentul de Stat sancționează 11 actori aliniați regimului cubanez și trei entități, în cadrul campaniei ample a Administrației Trump de a aborda amenințările urgente la adresa securității naționale reprezentate de regimul comunist cubanez și de a trage la răspundere atât regimul, cât și pe cei care îi oferă sprijin material sau financiar.

De peste 60 de ani, regimul cubanez a prioritizat ideologia sa comunistă și îmbogățirea personală în detrimentul bunăstării propriilor cetățeni, permițând totodată exploatarea Cubei pentru operațiuni de informații străine, militare și teroriste. Statele Unite vor continua să acționeze pentru a contracara regimul cubanez, pe cei care îi promovează obiectivele și pe cei din străinătate care permit elitelor să se îmbogățească în timp ce poporul cubanez suferă.

Astăzi, toate țintele Departamentului de Stat sunt sancționate în temeiul Ordinului Executiv (O.E.) 14404, care autorizează sancțiuni împotriva persoanelor determinate să îndeplinească criterii specifice legate de represiunea din Cuba și amenințările la adresa securității naționale a SUA.

Acțiuni împotriva regimului cubanez

Departamentul de Stat desemnează 11 elite aliniate regimului, asociate aparatului de securitate cubanez, precum și trei organisme guvernamentale cubaneze.

Următoarele entități sunt desemnate în temeiul Secțiunii 2 (a)(i)(F) din O.E. 14404, ca subdiviziuni politice, agenții sau instrumente ale Guvernului Cubei:

MINISTERUL DE INTERNE AL CUBEI (MININT), agenție a Guvernului Cubei responsabilă de securitatea internă a țării, inclusiv de controlul poliției, forțelor de securitate internă, agențiilor de informații și sistemului penitenciar. Acțiunea de astăzi extinde desemnarea anterioară a MININT în temeiul O.E. 13818, care implementează Legea privind Responsabilitatea pentru Drepturile Omului Global Magnitsky;

POLIȚIA NAȚIONALĂ REVOLUȚIONARĂ (PNR), forță de poliție subordonată MININT, acuzată că operează închisori mobile și suprimă violent protestele. Acțiunea de astăzi extinde desemnarea anterioară a PNR în temeiul O.E. 13818; și

DIRECȚIA DE INFORMAȚII A CUBEI (DGI), principala agenție de informații a Guvernului Cubei, subordonată MININT.

Următorii actori sunt desemnați în temeiul Sec. 2 (a)(i)(E) din O.E. 14404, pentru că sunt sau au fost lideri, oficiali, directori executivi seniori sau membri ai consiliului de administrație al Guvernului Cubei sau al unei entități ale cărei proprietăți sau interese sunt blocate în temeiul O.E. 14404:

EDDY MANUEL SIERRA ARIAS (SIERRA), șeful Direcției Generale a PNR, desemnată concomitent în temeiul O.E. 14404. Desemnarea de astăzi a lui SIERRA se adaugă desemnării sale anterioare în temeiul O.E. 13818;

OSCAR ALEJANDRO CALLEJAS VALCARCE (CALLEJAS), șeful Direcției Politice a MININT, desemnată concomitent, și fostul director al PNR, de asemenea desemnată concomitent. Desemnarea de astăzi a lui CALLEJAS extinde desemnarea sa anterioară în temeiul O.E. 13818;

ROSABEL GAMON VERDE, Ministrul Justiției din Cuba;

JOAQUIN QUINTAS SOLA, Viceministrul Forțelor Armate Revoluționare cubaneze;

JUAN ESTEBAN LAZO HERNANDEZ, Președintele Adunării Naționale a Puterii Populare din Cuba;

VICENTE DE LA O LEVY, Ministrul Energiei și Minelor din Cuba;

MAYRA AREVICH MARIN, Ministrul Comunicațiilor din Cuba;

JOSE MIGUEL GOMEZ DEL VALLIN, Șeful Statului Major al Contrainformațiilor Militare;

RAUL VILLAR KESSELL, Comandantul Armatei Centrale a Cubei;

ROBERTO TOMAS MORALES OJEDA, membru al Biroului Politic și Secretar al Organizației Comitetului Central al Partidului Comunist Cubanez; și

EUGENIO ARMANDO RABILERO AGUILERA, Comandantul Armatei de Est a Cubei.

IMPLICAȚIILE SANCȚIUNILOR

Ca urmare a acțiunilor de sancționare de astăzi și în conformitate cu Ordinul Executiv 14404 din 1 mai 2026, „Impunerea de sancțiuni împotriva celor responsabili de represiunea din Cuba și pentru amenințările la adresa securității naționale și politicii externe a SUA”, toate proprietățile și interesele în proprietăți ale persoanelor desemnate mai sus, aflate pe teritoriul Statelor Unite sau în posesia ori sub controlul unor persoane americane, sunt blocate și trebuie raportate Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei. De asemenea, toate entitățile deținute individual sau cumulat în proporție de 50% sau mai mult de una sau mai multe persoane blocate sunt și ele blocate.

Toate tranzacțiile și operațiunile efectuate de persoane americane sau de persoane aflate pe teritoriul (sau în tranzit prin) Statele Unite, care implică proprietăți sau interese în proprietăți ale persoanelor desemnate sau blocate, sunt interzise, cu excepția cazurilor autorizate printr-o licență generală sau specifică emisă de OFAC ori exceptate prin lege. Aceste interdicții includ orice contribuție sau furnizare de fonduri, bunuri sau servicii către sau în beneficiul oricărei persoane blocate, precum și primirea oricărei contribuții sau furnizări de fonduri, bunuri sau servicii din partea unei astfel de persoane. Persoanele străine care efectuează tranzacții cu persoane desemnate în temeiul O.E. 14404 — sau care operează în sectoarele energetic, al apărării și materialelor conexe, al metalelor și mineritului, al serviciilor financiare sau al securității din economia cubaneză, astfel cum sunt identificate în O.E. 14404 — sunt ele însele expuse riscului de sancționare. Persoanele care nu sunt cetățeni americani, inclusiv instituțiile financiare străine, trebuie să procedeze cu prudență în orice relație cu o parte sancționată în temeiul acestei autorități. Acțiunile de restituire a activelor către o parte sancționată sau de transfer al acestora într-o altă jurisdicție pentru potențiala utilizare de către țintă ar putea expune persoanele care nu sunt cetățeni americani unui risc semnificativ de sancționare. Toate proprietățile și interesele în proprietăți ale persoanelor blocate în temeiul CACR continuă să fie blocate. CACR interzice persoanelor supuse jurisdicției americane să tranzacționeze proprietăți în care Cuba sau un cetățean cubanez deține un interes, cu excepția cazurilor autorizate sau exceptate.

Puterea și integritatea sancțiunilor guvernului american derivă nu doar din capacitatea acestuia de a desemna și adăuga persoane pe Lista Naționalilor Special Desemnați și a Persoanelor Blocate (SDN), ci și din disponibilitatea sa de a elimina persoane de pe lista SDN în conformitate cu legea. Scopul final al sancțiunilor nu este pedepsirea, ci determinarea unei schimbări pozitive de comportament.