Merkel critică UE pentru că nu își folosește potențialul diplomatic în discuțiile cu Rusia privind războiul din Ucraina

Fostul cancelar german Angela Merkel a criticat luni Uniunea Europeană pentru că nu valorifică suficient influența diplomatică în vederea încheierii invaziei ruse în Ucraina.

„Cred că sprijinul militar pe care l-am oferit până acum este absolut corect. De asemenea, cred că este corect să facem mult mai mult pentru a crea un efect de descurajare dincolo de sprijinul nostru pentru Ucraina. Ceea ce regret este că, în opinia mea, Europa nu își folosește suficient potențialul diplomatic”, a declarat Merkel într-un interviu acordat postului public de televiziune WDR.

Ea a subliniat că nu este suficient ca Donald Trump să mențină contactul cu Rusia, în condițiile în care echipa de negociere a administrației americane este concentrată aproape în totalitate pe obținerea unui acord de pace cu Iranul.

UE, presată să numească un emisar pentru pace

Politico notează că în interiorul Uniunii Europene există presiuni tot mai mari pentru desemnarea unui emisar special care să faciliteze negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Atât Moscova, cât și Kievul și-au exprimat deschiderea față de un astfel de mediator.

Merkel, cancelar al Germaniei între 2005 și 2021, a dezvăluit că a propus crearea unui format diplomatic între UE și Rusia la ultima reuniune a Consiliului European la care a participat, în octombrie 2021, cu patru luni înainte ca Putin să declanșeze războiul total. Inițiativa a eșuat însă din cauza opiniilor divergente în interiorul blocului cu privire la gestionarea relației cu Moscova.

„Diplomația a fost întotdeauna cealaltă față a monedei, inclusiv în timpul Războiului Rece”, a subliniat fosta lideră germană.

Merkel, vehiculată ca posibil emisar al UE

Experiența sa de negociere atât cu Vladimir Putin, cât și cu Volodimir Zelenski a făcut ca numele lui Merkel să circule printre candidații pentru postul de emisar european pentru pace. Fosta cancelară a precizat însă că biroul său nu a primit nicio solicitare oficială în acest sens.

Merkel a avertizat totodată că doar cei care dețin putere politică pot fi negociatori credibili. „Am putut purta acele negocieri cu președintele Putin doar pentru că aveam putere politică, pentru că eram șefi de guvern. Ai nevoie de această putere”, a declarat ea.

Acordurile de la Minsk, negociate în 2014-2015 de Merkel și fostul președinte francez François Hollande, nu au reușit să asigure o încetare durabilă a focului, încălcările continuând până la declanșarea războiului total în 2022.