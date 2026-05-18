Fitch: Căderea Guvernului și deteriorarea contextului macroeconomic pun în pericol eforturile de consolidare fiscală

Agenția de rating Fitch lansează un avertisment dur pentru România, după căderea Guvernului și deteriorarea contextului macroeconomic. Într-un raport publicat luni, instituția spune că instabilitatea politică evidențiază riscuri majore pentru eforturile de consolidare fiscală ale țării, transmite Ministerul Finanțelor.

Fitch amintește că România are deja perspectivă negativă la ratingul „BBB‑”, din cauza deficitelor mari și a creșterii accelerate a datoriei publice. Agenția subliniază că tensiunile din coaliție erau vizibile încă din februarie și că acestea pot afecta reformele și bugetele viitoare.

Deși deficitul pe primul trimestru din 2026 a scăzut la aproximativ 1% din PIB , Fitch avertizează că incertitudinea politică ridicată și lipsa unui guvern stabil pot pune în pericol strategia fiscală pe viitor.

Agenția nu se așteaptă la alegeri anticipate, însă atrage atenția că următoarele luni sunt decisive pentru credibilitatea României în fața investitorilor și pentru menținerea ratingului actual.