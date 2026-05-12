Președintele Nicușor Dan îl va primi, la Cotroceni, pe președintele Parlamentului Republicii Moldova
Nicusor Dan
Președintele Nicușor Dan îl va primi marți, la Palatul Cotroceni, pe președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, informează Administrația Prezidențială.
Grosu va participa în aceeași zi la Black Sea and Balkans Security Forum, eveniment organizat la București.
Președintele Parlamentului Republicii Moldova va avea intervenții în cadrul panelurilor 'Extinderea întâlnește geopolitica: Procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei și experiența Balcanilor de Vest' - organizat în parteneriat cu Istituto Affari Internazionali (IAI) din Italia și 'Războiul hibrid rusesc în Europa'- segment realizat în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene din Republica Moldova.
La panelul referitor la războiul hibrid va participa și președintele Senatului României, Mircea Abrudean
Citește și:
- 09:09 - Grecia, gata să ramburseze anticipat o parte din datoria din 2010: anunțul Guvernului de la Atena
- 08:58 - România, între securitate regională și vocea cetățenilor: de ce contează Summitul B9 de la București
- 08:55 - Eurovision 2026: Televiziunile publice din Irlanda, Spania şi Slovenia refuză să transmită concursul în semn de protest față de participarea Israelului
- 08:38 - Este hantavirusul următorul COVID? Ce spun OMS și experții despre o eventuală pandemie, după focarele de pe nava de croazieră din Antarctica
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News