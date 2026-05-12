Președintele Nicușor Dan îl va primi, la Cotroceni, pe președintele Parlamentului Republicii Moldova

Președintele Nicușor Dan îl va primi marți, la Palatul Cotroceni, pe președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, informează Administrația Prezidențială.

Grosu va participa în aceeași zi la Black Sea and Balkans Security Forum, eveniment organizat la București.



Președintele Parlamentului Republicii Moldova va avea intervenții în cadrul panelurilor 'Extinderea întâlnește geopolitica: Procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei și experiența Balcanilor de Vest' - organizat în parteneriat cu Istituto Affari Internazionali (IAI) din Italia și 'Războiul hibrid rusesc în Europa'- segment realizat în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene din Republica Moldova.



La panelul referitor la războiul hibrid va participa și președintele Senatului României, Mircea Abrudean