Liderul Poloniei, Karol Nawrocki, şi şeful NATO, Mark Rutte, ajung marţi la Bucureşti pentru Summitul B9

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor ajunge marţi la Bucureşti pentru a participa la Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, organizat miercuri la Palatul Cotroceni.

Înaintea reuniunii oficiale, liderul polonez va avea o întâlnire bilaterală cu preşedintele României, Nicuşor Dan. Ceremonia de primire este programată la ora 17:00, la Palatul Cotroceni, unde cei doi şefi de stat vor purta discuţii tête-à-tête şi convorbiri oficiale, urmate de declaraţii comune de presă.

Seara, la ora 19:00, este programată o cină de lucru la Palatul Cotroceni, la care vor participa preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Tot marţi va sosi la Bucureşti şi preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care va fi primit de preşedintele Nicuşor Dan la ora 13:00.

Miercuri, Palatul Cotroceni va găzdui Summitul B9 şi al Ţărilor Nordice, eveniment co-prezidat de Nicuşor Dan şi Karol Nawrocki, sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”.

La reuniune vor participa numeroşi lideri şi oficiali internaţionali, printre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, preşedinţii statelor baltice, ai Finlandei, Cehiei şi Slovaciei, precum şi reprezentanţi ai SUA, Suediei, Norvegiei, Danemarcei, Islandei, Bulgariei şi Ungariei.

Programul summitului va începe miercuri dimineaţă, la ora 10:30, cu primirea oficială a delegaţiilor. La ora 11:00 va debuta sesiunea plenară, deschisă de preşedinţii României şi Poloniei.

După fotografia oficială de familie şi dejunul de lucru, programate în cursul după-amiezii, Nicuşor Dan, Karol Nawrocki şi Mark Rutte vor susţine declaraţii comune de presă, începând cu ora 17:00.

La finalul summitului va lua cuvântul şi preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, care va veni la Bucureşti împreună cu soţia sa, Olena Zelenska. Prima doamnă a Ucrainei va avea un program separat alături de Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan.