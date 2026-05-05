Scandal la CEO: sindicatele spun că nu au fost informate

Sursă: Realitatea PLUS

Sindicatele Complexului Energetic Oltenia spun că nu au fost anunțați despre posibilele concedieri. Reprezentanții acestora au scos în evidență faptul că asemenea decizii nu pot fi luate fără o notificare scrisă și fără consultări.

Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia (CEO) spun că nu au primit nicio informare oficială despre posibile concedieri în rândul angajaților cu contracte pe perioadă nedeterminată.

Reprezentanții angajaților atrag atenția că astfel de decizii nu pot fi luate fără o notificare scrisă și fără consultarea sindicatelor. În ultima perioadă au apărut informații în presa locală despre peste 400 de concedieri, iar instituții din domeniul ocupării forței de muncă au confirmat că există discuții în acest sens.

Cu toate acestea, sindicatele susțin că până în prezent nu au fost informate oficial de conducerea companiei. Aceștia precizează că dacă se va ajunge la concediere colectivă, măsura va trebui negociată. Vor fi stabilite criterii clare de selecție, iar angajații afectați ar urma să primească plăți compensatorii conform contractului colectiv de muncă.

Sindicaliștii spun că vor urmări protejarea drepturilor salariaților și evitarea unor decizii luate fără transparență.