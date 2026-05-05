Dezastru la o stână din Olt. 80 de oi au fost ucise de câinii fără stăpân

Un incident deosebit de grav a avut loc, luni, la o stână din Slatina, unde 80 de oi au fost ucise de mai mulți câini fără stăpân.

Inspectoratul de Poliție al Județului Olt a transmis că un bărbat din municipiul Slatina a sunat la 112, luni, în jurul orei 08:30, după ce mai mulți câini fără stăpân i-ar fi ucis aproximativ 80 de ovine.

La scurt timp, la fața locului, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor, polițiștii au sancționat contravențional societatea comercială care administrează serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Slatina.

Societatea comercială nu a respectat prevederile privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi și măsurile de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui, lucru care a dus la moartea celor aproximativ 80 de ovine.