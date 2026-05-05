Strategia UE împotriva sărăciei. Bruxelles cere țărilor rezultate maxime, cu fonduri zero

Uniunea Europeană pregătește o nouă strategie de combatere a sărăciei, prin care le solicită statelor membre să îmbunătățească rezultatele folosind resursele deja existente, fără alocări suplimentare. Planul urmează să fie prezentat de Comisia Europeană și pune accent pe eficiența politicilor sociale, nu pe creșterea bugetelor.

Executivul european susține că problema nu ține de lipsa fondurilor, ci de modul în care acestea sunt utilizate. În proiectul pentru viitorul buget multianual sunt prevăzute aproximativ 100 de miliarde de euro pentru politici sociale, comparativ cu circa 50 de miliarde disponibile anterior prin Fondul Social European Plus.

Bruxelles-ul promite „instrumente”, dar amână măsurile concrete

Comisia le va cere guvernelor să îmbunătățească politicile sociale, să sprijine persoanele care trăiesc de la un salariu la altul, să implice tinerii și să ofere protecție suplimentară categoriilor vulnerabile. Potrivit Politico, strategia este gândită ca un punct de plecare. Un oficial european a explicat că planul este „un punct de plecare” și că va „oferi statelor membre instrumente suplimentare pentru a-și face treaba”, urmând ca măsuri mai concrete să fie propuse în anul următor. Același oficial a admis că „Progresul a fost lent și trebuie să recunoaștem acest lucru”. Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a subliniat impactul extins al sărăciei asupra societății.

„Când oamenii nu își permit locuința, hrana, îngrijirea, educația sau o viață stabilă, societățile noastre devin mai slabe, iar încrederea este afectată. Europa are nevoie de un răspuns mai puternic și mai coordonat”, a declarat aceasta.

Mai mulți europarlamentari și organizații neguvernamentale avertizează că planul riscă să rămână fără efect în lipsa unei finanțări dedicate. Marie Toussaint a declarat că prioritatea UE „trebuie să fie livrarea de măsuri concrete și finanțare țintită”.

„Nu există strategie fără bani. Cum vom implementa aceste măsuri dacă finanțarea nu este o prioritate?”, a spus Juliana Wahlgren.

Sărăcia devine armă politică pentru extrema dreaptă

Nemulțumirile legate de costul vieții, locuințe și servicii publice sunt în creștere în mai multe state europene și sunt exploatate politic de partidele de extremă dreaptă. Marit Maij a avertizat: „Persoanele care trăiesc în sărăcie sunt prea des ignorate, iar acest lucru erodează încrederea în politicile publice. Extrema dreaptă exploatează acest gol”.

Uniunea Europeană și-a propus să reducă numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu cel puțin 15 milioane până în 2030 și să elimine fenomenul până în 2050. Până în 2025, scăderea a fost de doar 3,4 milioane, iar 20,9% din populația UE rămâne expusă riscului de sărăcie, față de 21,1% în 2019.

România și Bulgaria, printre puținele exemple pozitive

Situația diferă semnificativ între state. România și Bulgaria au redus semnificativ rata sărăciei în ultimul deceniu, în timp ce economii mari precum Germania, Franța și Austria au înregistrat creșteri după pandemia de COVID-19. În Germania, procentul persoanelor expuse riscului de sărăcie a crescut de la 17,3% în 2019 la 21,2% în 2025.

Pentru persoanele afectate, principala dificultate nu este existența sprijinului, ci accesul la acesta. Ema Popovici, asistent de proiect la Institutul Bucovina, a explicat: „Este foarte dificil să accesezi unele beneficii din cauza birocrației. Sistemul în sine este complicat”.

Ea a adăugat: „Pe hârtie se poate spune că strategia funcționează, dar în realitate nu. Este nevoie să vorbim direct cu oamenii”.