Calcule pentru șefia Guvernului după moțiune: numele și scenariile vehiculate

Sursă: Realitatea PLUS

Partidele își fac calcule pentru viitorul șef al Guvernului dacă moțiunea va trece! Din partea PNL sunt două nume vehiculate care ar putea veni în locul lui Ilie Bolojan - Alexandru Nazare, actual ministru de Finanțe și Cătălin Predoiu, ministrul de interne. Există pe masă însă și varianta unui premier tehnocrat care să conducă Guvernul, iar PSD e dispus să își asume funcția într-o nouă formulă de Guvernare. Se fac calcule și pentru noile alianțe după votul moțiunii.

Întrebat, luni seară, Alexandru Nazare a refuzat să spună dacă și-ar asuma această funcție.

Sunt vehiculate și nume de premieri tehnocrați: Anca Dragu sau Dacian Cioloș. Luni a fost întrebată Anca Dragu dacă ar accepta această variantă înă nu a vrut să comenteze acest scenariu vehiculat.

Există și varianta în care PSD vine la guvernare și își asumă această funcție.