Alexandru Nazare: "Nu s-a discutat să devin premier"

Sursă: Realitatea PLUS

Ministrul Finanțelor susține că nu au existat discuții ca el să devină noul premier, în cazul în care moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan trece. Alexandru Nazare a declarat că are proiecte la Ministerul Finanțelor pe care dorește să le continue.

Reporter: Numele dumneavoastră a fost vehiculat în rândul posibililor premieri care ar putea să preia conducerea Guvernului din partea PNL. Aș vrea să vă întreb dacă a existat o asemenea discuție și dacă ați accepta această funcție dacă moțiunea trece?

Alexandru Nazare: Nu a existat această discuție. Am răspuns de mai multe ori la această întrebare. Eu am proiecte de continuat la Ministerul Finanțelor și intenționez să le continui.

Reporter: Leul s-a depreciat la un nivel record. Cât estimați că mai durează deprecierea lui, dată fiind situația de instabilitate politică, dacă mâine (astăzi - n.r.) moțiunea trece să zicem?

Alexandru Nazare: Există o legătură directă între presiunile asupra cursului și stabilizarea situației politice. În momentul în care această situație politică se stabilizează și există predictibilitate, și aceste presiuni asupra cursului, cât și creșterea nivelului dobânzilor, se temperează. Războiul din Iran a generat o creștere abruptă a nivelului dobânzilor pe care România le plătește pe majoritatea maturităților. În momentul anunțării, doar simplul anunț al moțiunii de cenzură a generat de asemenea o creștere a nivelului dobânzilor. Și, în momentul de față, orice altă materializare în acest sens are efect asupra dobânzilor.