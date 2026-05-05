O persoană a fost împușcată de forțele de ordine lângă Monumentul Washington. Casa Albă, închisă temporar

O persoană a fost împușcată luni de agenți ai Serviciului Secret în apropierea Monumentului Washington, incidentul declanșând o intervenție masivă a forțelor de ordine și închiderea temporară a Casei Albe.

O persoană a fost împușcată luni de forțele de ordine în zona străzii 15 și a bulevardului Independence, în apropierea Monumentului Washington, a transmis Serviciul Secret, potrivit AP. Detalii privind starea persoanei rănite și circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost disponibile imediat.

Serviciul Secret a cerut publicului să evite zona, în timp ce echipajele de urgență au intervenit rapid. Incidentul a avut loc nu departe de Casa Albă, unde președintele Donald Trump participa la un eveniment dedicat întreprinderilor mici.

Casa Albă a fost închisă temporar ca măsură de precauție, iar jurnaliștii aflați în exterior au fost escortați în sala de briefing. Evenimentul la care participa Trump a continuat fără întreruperi.

Vito Maggiolo, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Pompieri și Servicii Medicale de Urgență din Washington, a declarat că un bărbat adult a fost transportat la spital, iar un adolescent cu răni ușoare a primit îngrijiri la fața locului. Alte detalii au fost redirecționate către departamentul de poliție.

Incidentul a atras o prezență masivă a poliției și survine la puțin peste o săptămână după ce un bărbat înarmat a încercat să pătrundă la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, având asupra sa arme de foc și cuțite. În acel caz, Cole Tomas Allen a fost acuzat, iar un ofițer al Serviciului Secret a fost rănit.