Raluca Turcan: „Moțiunea PSD-AUR dărâmă un guvern care a avut rezultate”

Sursă: Realitatea.net

Raluca Turcan, fost ministru liberal în mai multe guverne, a ieșit să-i ia apărarea lui Ilie Bolojan și îi acuză pe cei de la PSD și AUR că, prin moțiunea de cenzură vor da jos un „guvern cu rezultate”.

„PSD și M. Ciolacu le-au dat voturi lui George Simion și AUR în turul I al prezidențialelor, sperând că vor intra împreună în turul II. Totul pentru a mima o competiție. Pentru a ne aduce în situația de a-l vota pe M. Ciolacu de frica extremismului.

PSD și AUR, umăr la umăr, dărâmă un guvern care a livrat rezultate în interesul țării noastre în fiecare zi de mandat. Aceeași complicitate, probabil aceeași speranță că, în locul unui guvern PSD–AUR, vom spune „slavă Domnului” că vom primi din nou un guvern doar cu PSD.

Această moțiune este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD.

Avem șansa, de data aceasta, ca parlamentarii, într-o majoritate, să respingă — la fel ca românii la vot — o manevră politică nefirească. Un act de trădare națională.

O țară nu se construiește din crize repetate. Nu se modernizează prin blocaje. Nu câștigă încredere prin conflicte sterile. Progresul cere continuitate, seriozitate și respect față de oameni.

Nota de plată nu rămâne în sălile de ședință. Nu este suportată de partide, nici de strategi politici. Este plătită de oameni — prin oportunități pierdute, investiții amânate, scăderea încrederii și incertitudinea care afectează fiecare familie, fiecare antreprenor, fiecare angajat”, scrie Raluca Turcan pe Facebook.