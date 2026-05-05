Miniștrii lui Bolojan promit bani în plus înainte să plece. Dragoș Pîslaru: ”Veniturile salariale din zona publică nu scad”

Sursă: Realitatea PLUS

Înainte de dezbaterea și votul moțiunii de cenzură, miniștrii din cabinetul lui Ilie Bolojan promit bani în plus pentru primari și profesori. Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a transmis că a stabilit un plan alături de ministrul Finanțelor pe legea salarizării.

„Legea salarizării, lucrurile sunt foarte clare, le-am mai spus în spațiul public. Mă bucur că este aici și domnul ministru de Finanțe, pentru că împreună am stabilit un plan.

Prima parte este de a vedea cât ne permitem, ca să fiu foarte simplu în exprimare, exact ce v-a spus domnul ministru de Finanțe mai devreme. Avem în spate o analiză a Băncii Mondiale care propune niște scenarii.

Există un scenariu de lucru în acest moment care, bineînțeles, va putea intra în consultări cu sindicatele și cu familiile ocupaționale după ce avem confirmarea de la Ministerul de Finanțe pe ce anvelopă financiară putem sta.

Dar altfel, cu voință politică și cu așezarea în spatele acestei reforme, nu există vreo problemă să nu o putem adopta până în termenul de 31 august. Ce o ține în loc este tocmai faptul că trebuie să fim siguri că cuantificăm bine impactul și că avem spațiu fiscal.

Adică a fost foarte clar, foarte generos domnul ministru de Finanțe când a spus exact ce avem de făcut. Și nu vom ieși în spațiul public, cum s-au scurs proiecte, fără să avem siguranța că ne permitem acele lucruri.

Principiile de lucru sunt pregătite cu Banca Mondială. Odată ce avem plafonul, vom ieși în spațiul public cu o propunere. Și nu vom ieși, evident, înainte de moțiunea de cenzură. Asta am mai spus și săptămâna trecută, vă spun și astăzi. (...)

Deci nu că nu scad salariile, nu scad veniturile salariale din zona publică, asta este ceva ce vă pot confirma. V-am mai confirmat de altfel și în conferințele anterioare”, a declarat ministrul.

Reporter: Dar veniturile demnitarilor vor crește? De exemplu, indemnizația unui ministru ar fi trebuit să crească cu 3.000 de lei, dacă ne uităm la președinte, aproape 5.600 de lei net.

Dragoș Pîslaru: Cu siguranță înțelegeți că principiile unei legi moderne de salarizare pleacă de la o grilă și de la niște coeficienți.