Restricții pe A2, pe sensul către Constanța. Se circulă pe o singură bandă din cauza unor lucrări

Șoferii care circulă astăzi, 5 mai 2026, pe Autostrada A2 trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic pe sensul către litoral, în apropiere de intrarea în Constanța.

Potrivit Inspectoratul General al Poliției Române, în intervalul orar 07:00 - 18:00, circulația este restricționată pe sectorul cuprins între kilometrii 197+500 și 199. Măsura este impusă pentru desfășurarea lucrărilor de reparații ale carosabilului, care includ frezarea și așternerea unui nou covor asfaltic.

Se circulă pe o singură bandă, cu limită redusă de viteză

În zona lucrărilor, traficul se desfășoară pe o singură bandă, iar viteza maximă admisă este de 60 km/h. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară, să se asigure temeinic înainte de schimbarea benzii și să semnalizeze din timp orice manevră.