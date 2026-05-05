Emmanuel Macron a cântat „La Bohème” la un dineu oficial din Erevan, acompaniat de premierul Armeniei. Imaginile au devenit virale VIDEO

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a oferit luni seară un moment muzical neașteptat la un dineu oficial desfășurat la Erevan, Armenia, după summitul Comunității Politice Europene (CPE). Într-un videoclip publicat de directoarea France Info, Agnès Vahramian, Macron apare cântând „La Bohème”, celebrul cântec lansat în 1965 de Charles Aznavour.

Liderul francez a fost așezat lângă un pianist și a cântat la microfon, fiind acompaniat la tobe chiar de premierul armean Nikol Pașinian. Cei doi au interpretat piesa emblematică a lui Aznavour, care evocă nostalgia artiștilor ce își amintesc perioada boemă petrecută în Montmartre.

Momentul nu este o premieră pentru Macron, care în martie a interpretat imnul Franței, „La Marseillaise”, la bordul portavionului nuclear FS Charles de Gaulle, în timpul unei vizite la Marina Franceză desfășurată în contextul misiunilor din Strâmtoarea Hormuz.

Alegerea piesei „La Bohème” are o încărcătură simbolică atât pentru Franța, cât și pentru Armenia. Charles Aznavour, unul dintre cei mai cunoscuți artiști francezi, s-a născut la Paris din părinți armeni care au emigrat în Franța la începutul anilor 1920, fiind o punte culturală între cele două națiuni.