Cel puțin 12 mineri dați dispăruți după o explozie de gaz metan în Columbia

Cel puțin 12 mineri sunt dați dispăruți în urma unei explozii produse luni într-o mină de cărbune autorizată din centrul Columbiei, potrivit unui bilanț anunțat de autoritățile locale și citat de AFP. Starea celor rămași în subteran rămâne, deocamdată, necunoscută.

Inițial, autoritățile au indicat că 14 persoane au fost surprinse de deflagrație, însă guvernatorul departamentului Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a declarat ca numărul acestora a ajuns la 15. Potrivit acestuia, trei mineri au reușit să iasă singuri la suprafață, iar un altul a fost transportat la un centru medical din localitatea Sutatausa, situată la aproximativ 70 de kilometri nord de capitala Bogota.

O sursă din cadrul administrației regionale a precizat că explozia ar fi fost provocată de acumularea de gaze în subteran, iar trei dintre muncitori au fost evacuați rapid după incident.

Accidentele în sectorul minier sunt frecvente în Columbia, mai ales în exploatările ilegale. Guvernatorul a publicat imagini de la locul intervenției, unde echipele de salvare analizau nivelul de metan, gazul care ar fi declanșat explozia.