Accident în București provocat de un șofer băut: trei persoane au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs în această dimineață, în jurul orei 04:55, la intersecția dintre bulevardul Iuliu Maniu și strada Apusului, în București. În urma impactului dintre două autoturisme, trei persoane au fost rănite și au ajuns la spital.

Potrivit primelor verificări făcute de Brigada Rutieră, un tânăr de 24 de ani care circula pe strada Apusului a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o femeie de 47 de ani, în momentul în care a ajuns în intersecție. Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma anchetei.

Șoferul avea o alcoolemie ridicată

Testarea cu aparatul alcooltest a arătat că tânărul aflat la volan avea o concentrație de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare mult peste limita legală. Acest aspect complică situația juridică a șoferului, ancheta fiind deja extinsă și pe această direcție.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii Rutiere, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. În acest moment, dosarul vizează infracțiuni de vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului. Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul și în ce măsură consumul de alcool a influențat producerea acestuia.