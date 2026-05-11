Ilie Bolojan: ”PNL vrea să separe apele de PSD. O colaborare aduce deservicii”

Ilie Bolojan, premierul Interimar al României, a declarat, luni seară, că PNL vrea să separe apele de PSD, și a subliniat că o colaborare dintre liberali și social-democrați ar putea să aducă deservicii partidului său.

”Partidul Național Liberal, prin decizia pe care a luat-o, de a rupe colaborarea cu PSD pentru ceea ce s-a întâmplat în aceste luni, a arătat că vrea clar să se separe apele. Aceasta este o decizie foarte importantă, dar este un punct de pornire”, a declarat Ilie Bolojan, la un post de televiziune.

Premierul interimar al României a suvliniat că ”am avut un prim punct de pornire când am preluat președinția PNL în toamna anului trecut și am încercat ca prin tot ceea ce a făcut partidul de atunci să imprim o notă de seriozitate, de responsabilitate, de respectarea înțelegerilor, de respectarea angajamentelor pe care le luăm față de cetățeni, față de partenerii noștri externi”.

”PNL a refuzat să mai fie în poziția de secund al PSD-ului”

De asemenea, Ilie Bolojan a ținut să precizeze faptul că o colaborare a liberalilor cu social-democrații aduce deservicii, iar PNL a refuzat să mai fie în poziția de secund al PSD-ului.

”A fost o luptă să recâștigăm încrederea în România timp de câteva luni de zile pentru că de atâtea ori am spus că vom face anumite lucruri pe care nu le-am făcut, de la reformele din PNRR, îndeplinirea jaloanelor, încât nu mai aveam, din păcate, credibilitate.

A fost o etapă atunci, am trecut într-o nouă etapă pentru că s-a probat încă o dată că o colaborare cu Partidul Social Democrat nu ne poate aduce decât deservicii și, prin această decizie, PNL practic a refuzat să mai fie în poziția de secund al PSD-ului. Pentru că s-a dovedit că asta nu e bine nici pentru România și nu e bine nici pentru Partidul Național Liberal”, a mai spus acesta.

În plus, el a subliniat necesitatea reconstrucției PNL-ului, în perioada următoare, pentru crearea unei forțe politice relevante la alegerile din 2028.

Ceea ce trebuie să facem cu echipa de conducere, cu toți cei care vor să lupte în perioada următoare, este să reconstruim partidul, să aducem oameni noi, oameni valoroși, să folosim experiența bună a celor care și-au câștigat-o în toți acești ani și, în felul acesta, cu un partid întărit, să putem crea o forță politică care să devină relevantă cu adevărat pentru alegerile din 2028, în așa fel încât să putem face ceea ce trebuie pentru România cu adevărat”, a conchis Ilie Bolojan.