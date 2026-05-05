Exploziv! Petrișor Peiu anunță peste 250 de voturi pentru moțiune

Sursă: Realitatea PLUS

Moțiunea va trece cu mult peste necesarul de voturi! Este declarația incendiară făcută în exclusivitate la emisiunea "Culisele Statului Paralel" de liderul în AUR, Petrișor Peiu. Moțiunea de cenzură de astăzi va obține cel puțin 250 de voturi. Vă reamintim că necesarul de voturi ca aceasta să treacă este de 233. Totodată, liderul senatorilor AUR a declarat că partidul său va propune un premier, în cazul în care vine o solicitare de acest fel din partea președintelui Nicușor Dan.

Anca Alexandrescu: Mergeți cu o propunere de prim-ministru la Nicușor?

Petrișor Peiu: Dacă ne invită.

Anca Alexandrescu: Aveți o listă sau mergeți cu Călin Georgescu?

Petrișor Peiu: Nu, dacă vom fi invitați, vom avea o discuție în forurile de conducere ale partidului.

Anca Alexandrescu: George Simion a spus și despre nominalizarea lui Călin Georgescu, a spus-o public.

Petrișor Peiu: Păi, evident că este una din opțiuni, acum o știe toată lumea. Ideea este așa, că în momentul în care vom avea o invitație, vom avea o discuție.

Anca Alexandrescu: AUR-ul va vota la vedere?

Petrișor Peiu: Noi nu am cerut nimic.

Anca Alexamdrescu: Dacă le spuneți să voteze la vedere sau să...

Petrișor Peiu: Nu le-am spus așa ceva.

Anca Alexandrescu: Pot să existe trădări?

Petrișor Peiu: Nu le-am spus așa ceva.

Anca Alexandrescu: Nu vă așteptați la trădări?

Petrișor Peiu: Dar, acum sincer, de ce ai veni la un partid care e în opoziție, pe care îl înjură toți, și când e să votezi la cealaltă moțiune am avut surprize. Sub 250 de voturi nu vor fi.

Anca Alexandrescu: Deci spuneți că vor fi... dinspre PSD spun că vor fi mai multe voturi decât semnături.

Petrișor Peiu: Bun, eu vă zic că sub 250 nu vor fi.