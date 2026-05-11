Scandal într-un club: în centru se află doi polițiști, anchetați după ce au dansat pe mese și au provocat un incident soldat cu o tânără rănită

Sursă: Realitatea.net

Doi agenți de poliție din Negrești au ajuns în atenția superiorilor după un incident petrecut într-un club din oraș, unde ar fi provocat un scandal în timpul unei petreceri. Cei doi oameni ai legii se aflau în timpul liber, însă comportamentul lor a dus la deschiderea unei anchete interne.

Potrivit martorilor, polițiștii se aflau în local alături de mai mulți prieteni, iar la un moment dat ar fi început să danseze pe mesele din club. În timpul distracției, o sticlă și mai multe pahare s-au spart, iar cioburile au rănit o tânără aflată în apropiere.

Tensiuni în club după ce o fată a fost rănită de cioburi

Incidentul ar fi degenerat după ce iubitul fetei le-a cerut celor doi agenți să își calmeze comportamentul și să evite alte probleme. Discuția s-a transformat rapid într-un conflict verbal tensionat, iar angajații localului au decis să îi scoată afară pe cei implicați.

Conform informațiilor apărute, unul dintre polițiști a apelat ulterior numărul de urgență 112 și a solicitat intervenția colegilor, susținând că ar fi fost agresat în timpul altercației.

Amenzi și anchetă internă la IPJ Vaslui

După intervenția echipajelor, tânărul reclamat de polițist și un prieten al acestuia au fost conduși la secție și sancționați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Deși agentul care a făcut apelul la 112 nu a depus plângere oficială, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a anunțat că a deschis verificări interne în acest caz.

Reprezentanții instituției au transmis că statutul de polițist presupune un comportament responsabil inclusiv în timpul liber, iar astfel de incidente pot afecta imaginea instituției.

Ancheta internă urmează să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele și dacă agenții implicați vor fi sancționați disciplinar.