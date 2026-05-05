Olguța Vasilescu: „Moțiunea va trece cu un vot covârșitor. Sperăm ca alianța să se refacă cu un om capabil”

Sursă: Realitatea PLUS

Va fi un vot copleșitor pentru moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Sunt declarațiile făcute de primarul Craiovei, Lia-Olguța Vasilescu. Potrivit acesteia, în ciuda eforturilor disperate de ieri ale liberalilor, moțiunea tot va trece.

"Eu zic că au reușit prea puțin. Au mai luat ceva, dar nu suficient. Nu suntem toți nebuni. Am reclamat lucrurile astea. Se întâmplă în al 99-lea ceas, când își dă seama domnul Bolojan că este o moțiune de cenzură și pleacă acasă și probabil vrea să nu i se reproșeze faptul că nu a sprijinit primăriile. Dar ghici ce? E prea târziu. Cred că speră la lucrul acesta și cred că speră mai mult să nu fie acuzat mai târziu despre faptul că aceste întârzieri în plata facturilor la PNRR au fost cauzate de acest guvern și din cauza guvernului s-au pierdut bani.

Cât am încasat, cât s-a dat în noi și cât am tăcut pentru că noi sperăm ca această alianță să se refacă, dar cu o persoană capabilă și care înțelege lucrurile, pentru că aici v-am dat cel mai bun exemplu. Pierdem finanțările din PNRR din prostia unui singur om. Este copleșitor procentul celor care ne spun scăpați de Bolojan”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, potrivit Realitatea PLUS.