Ilie Bolojan a fugit de jurnaliști cu câteva ore înainte de moțiunea de cenzură. Premierul, flancat de liberali să nu fie încolțit de presă - VIDEO
Ilie Bolojan fuge în continuare de presă. De la conferința susținută în 8 aprilie, premierul nu a mai făcut declarații în fața jurnaliștilor. În acest interval, aparițiile sale s-au limitat la intervenții în cadrul unor trusturi media prietene, unde discursul a fost transmis fără confruntări directe sau întrebări incomode, potrivit Realitatea PLUS.
În tot acest timp, întrebările esențiale au rămas fără răspuns. Jurnaliștii au încercat să afle dacă a reușit să convingă parlamentari să nu voteze moțiunea, ce va face în cazul în care aceasta trece sau dacă are încredere în propriul partid.
Au fost ridicate inclusiv teme legate de eventuale negocieri, promisiuni făcute în culise și scenariul în care PNL ar putea ajunge în opoziție. Cu toate acestea, premierul a evitat să răspundă, preferând să transmită că declarațiile vor fi făcute doar „într-un cadru organizat”.
