Reacția Guvernului după informațiile privind întâlnirea lui Bolojan cu liberalii: „Premierul a ieșit din birou la miezul nopții”

A apărut o reacție oficială din partea Guvernului după informațiile legate de o posibilă întâlnire între Ilie Bolojan și colegii săi din PNL, înainte de votul pe moțiune. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, discuțiile ar fi avut loc într-un restaurant și ar fi vizat susținerea politică în Parlament, conform Realitatea PLUS.

În acest context, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a oferit un răspuns scurt, fără să confirme sau să infirme întâlnirea.

Răspunsul Guvernului cu privire la întâlnirea premierului cu liberalii

„Nu știu ce s-a întâmplat la PNL, ceea ce vă pot spune este că premierul a ieșit din biroul domniei sale din Palatul Victoria în jurul orei 24:00, 12 noaptea” , a răspuns Dogioiu la întrebarea jurnaliștilor Realitatea PLUS.

Această situație apare într-un context tensionat, chiar înainte de votul asupra moțiunii de cenzură. În astfel de momente, discuțiile informale și negocierile politice sunt frecvente, mai ales când fiecare vot poate influența rezultatul final. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, la întâlnirea despre care s-a vorbit, ar fi fost discutate inclusiv posibile funcții, de la posturi de consuli până la poziții în administrații locale.