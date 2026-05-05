Ședință decisivă la PSD cu o oră înainte de moțiune. Sorin Grindeanu a convocat parlamentarii pentru ultimele calcule înainte de vot - VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Cu mai puțin de o oră înainte de votul pe moțiunea de cenzură, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a intrat în biroul său din Parlament, unde i-a convocat pe parlamentarii PSD pentru o ședință decisivă.

Este, practic, ultima discuție internă înainte de momentul votului din plenul reunit, programat la ora 11. În astfel de momente, fiecare detaliu contează, iar calculele politice se fac până în ultimul minut. În interiorul partidului, social-democrații analizează scenariile posibile după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. În paralel, se discută despre direcția economică pe care ar trebui să o urmeze România în perioada următoare.

Sorin Grindeanu i-a convocat pe liderii PSD în ședință

Pe de o parte, PSD insistă pe ideea unui pachet de relansare economică, cu accent pe sprijinirea mediului de afaceri și a categoriilor vulnerabile. Sunt teme care apar constant în discursul partidului în ultimele zile, mai ales în contextul criticilor legate de măsurile de austeritate.

Atât PSD, cât și AUR au contestat în mod repetat politicile economice adoptate de actualul Executiv. În discursul lor, aceste măsuri sunt prezentate ca având un impact direct asupra nivelului de trai și asupra economiei, despre care spun că a intrat într-o zonă de stagnare.

Aceste acuzații sunt reluate și în textul moțiunii de cenzură, care stă la baza votului de astăzi. Pe lângă poziționările politice, în discuțiile interne ar fi apărut și câteva idei concrete. Una dintre ele vizează nivelul TVA, unde s-ar lua în calcul revenirea la cota standard de 19%, în locul variantelor mai mari vehiculate anterior.

Ce urmează după ședință

Această întâlnire internă are rolul de a alinia pozițiile înainte de vot și de a stabili mesajul politic care va fi transmis public. După încheierea ședinței, este de așteptat ca liderii partidului să vină cu declarații clare, în funcție de strategia stabilită.