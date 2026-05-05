Bugetul Capitalei pe 2026 a fost adoptat: 8,5 miliarde de lei: „Prioritatea este creșterea investițiilor”

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, în ședința de marți, bugetul Capitalei pentru 2026, cu 48 de voturi „pentru” și 5 „abțineri”. Bugetul total ajunge la 8,5 miliarde de lei, în creștere cu 16% față de anul trecut.

Din această sumă, 2,7 miliarde de lei sunt alocate investițiilor, marcând o creștere semnificativă față de anul anterior, când nivelul era sub un miliard de lei.

Investițiile cresc, cheltuielile de funcționare scad

Potrivit Primăria București, bugetul reflectă o schimbare de priorități, cu accent pe dezvoltare. Pentru funcționare sunt alocate aproximativ 4 miliarde de lei, mai puțin decât cele 4,9 miliarde din anul trecut. Sumele acoperă servicii precum iluminatul public, dezinsecția, deratizarea, întreținerea spațiilor publice și costuri administrative, inclusiv dobânzi și rambursări.

Un capitol important îl reprezintă subvențiile, care depășesc 2,59 miliarde de lei. Din această sumă, 1,37 miliarde lei sunt alocate transportului public, iar 1,21 miliarde lei sistemului de termoficare. Autoritățile subliniază că aceste alocări sunt esențiale pentru menținerea serviciilor de bază la un nivel accesibil pentru populație.

Ciucu: „Prioritatea este creșterea investițiilor”

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că bugetul aprobat este un pas necesar pentru stabilitatea orașului și a subliniat direcția strategică a administrației. Acesta a afirmat că obiectivul este reducerea cheltuielilor de funcționare și creșterea investițiilor, cu accent pe finalizarea proiectelor începute și recuperarea întârzierilor din anii anteriori.