Miruță, în plenul Parlamentului: „Vă comportați ca niște boieri, cărora noi, simplii cetățeni, le-am datora respect doar pentru că există”

Sursă: Realitatea PLUS

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a lansat un atac dur în plenul Parlamentului la adresa inițiatorilor moțiunii de cenzură, acuzând alianțe politice oportuniste și lipsă de credibilitate.

În același timp, Miruță a criticat modul în care a fost gestionată industria de apărare în ultimele decenii, vorbind despre lipsa investițiilor și degradarea capacităților de producție. Ministrul a afirmat că actuala guvernare încearcă să repornească sectorul și să impună reguli prin care producția militară să fie realizată în România.

Radu Miruță: „Degeaba țintiți candidatul la președinție, pentru că va fi și mai ușor să pierdeți data viitoare”

„Vă mai legați de dumneavoastră, încercând să evitați parteneriatul pe care îl faceți astăzi cu PSD, dar vă dau o veste: după cum v-ați asociat astăzi cu PSD, degeaba țintiți candidatul la președinție, pentru că va fi și mai ușor să pierdeți data viitoare. Unii dintre dumneavoastră v-ați pierdut de mult busola morală și, speriați că vă pierdeți influența, încercați nu doar să vă acuzați unii pe alții de trădare națională, ci ați anunțat că mă veți acuza și pe mine. Fără fapte, fără dovezi, fără niciun fel de document. Dar știți de ce? Pentru că vă este frică să nu vă pierdeți influența.

Vă este frică de faptul că unii dintre dumneavoastră au fost în vizorul procurorilor. Să fie verificați cum au ajuns în funcții de conducere și cum au dobândit această influență. Pentru că v-am pus în față lumina care arată cum v-ați bătut joc de industria națională din această țară. Astăzi, într-o țară cu război la graniță, România ajunge, după 36 de ani în care industria de apărare a fost controlată de Partidul Social Democrat, ca în cele mai multe fabrici să găsim buruieni. Iar asta se întâmplă pentru că, timp de 30 de ani, nu a existat preocupare reală.

S-a demonstrat că există capacitatea de a face lucruri. Dar să ai 36 de ani pe mână o industrie și să o distrugi înseamnă trădare națională. În câteva luni, la Ministerul Economiei, Ministerul Apărării, Ministerul Mediului și Ministerul Afacerilor Externe, am început curățenia. Am repus în mișcare capacități de producție, am pus bazele unei fabrici noi în județul Brașov și am impus reguli clare: ceea ce se contractează din partea Guvernului României în zona militară trebuie să fie produs în România, în fabrici din România.

Reacția lui Radu Miruță în plenul Parlamentului în ziua moțiunii de cenzură

Nu cum am văzut la Ministerul Transporturilor în aceste zile, unde, pentru un contract de 91 de trenuri, nici măcar un geam nu a fost cerut să fie produs în România. Poate vă aduceți aminte că niciodată în istorie minciuna, manipularea și asuprirea celui de lângă tine nu au durat la nesfârșit. Și, la fel cum s-a întâmplat de fiecare dată, vine momentul în care trebuie să dați ochii cu realitatea.

Vreți controlul României, dar nu aveți decât 20% din voturi. Vă comportați ca niște boieri, cărora noi, simplii cetățeni, le-am datora respect doar pentru că există. Nu ne vindem țara, chiar dacă dumneavoastră sunteți cei care vreți asta. Noi suntem aici să o apărăm de cei care, de 30 de ani, o „protejează” atât de bine, încât doar rudele lor prosperă din companiile de stat”, a declarat Miruță.