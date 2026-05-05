Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. A început votul în plenul Parlamentului

Zi decisivă pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan. Votul pe moțiunea de cenzură „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, inițiată de PSD, AUR și grupul PACE, a început.

UPDATE - Urmează să voteze grupul senatorilor

UPDATE - Radu Miruta, Diana Buzoianu, Oana Toiu sunt primii care au trecut pe la prezidiu, dar nu au votat.



UPDATE - Votul se exprimă cu bile: bila albă în urna albă și bila neagră în urna neagră înseamnă vot pentru, iar bila albă în urna neagră și bila neagră în urna albă înseamnă vot împotrivă. Votul nul este dacă ambele bile sunt introduse în urna albă.

UPDATE - Liderii grupurilor parlamentare s-au adunat lângă prezidiu pentru a supravegha votul.

UPDATE - Se face prezența deputaților care urmează să voteze.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

La dezbaterea moțiunii şi-au înregistrat prezenţa 402 parlamentari din totalul de 464, iar votul se va desfăşura exclusiv cu prezenţă fizică.

Moţiunea de cenzură, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari PSD, AUR şi PACE – Întâi România.

Votul va fi secret cu bile, iar pentru adoptarea moțiunii este nevoie de cel puţin voturile favorabile a jumătate plus unu din numărul total de parlamentari, respectiv 233.