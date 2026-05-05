Război total în Parlament: Petrișor Peiu demolează strategiile economice ale lui Ilie Bolojan

Sursă: Realitatea.net

În cadrul dezbaterilor tensionate asupra moțiunii de cenzură, senatorul Petrișor Peiu, liderul grupului AUR, a lansat un rechizitoriu tehnic și istoric la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de continuarea unor politici păguboase pentru suveranitatea economică a României.

Lecția de istorie a lui Vintilă Brătianu

Petrișor Peiu a deschis intervenția sa printr-o analogie istorică, reproșându-i prim-ministrului că nu a reușit să se desprindă de influențele externe care dictează agenda Guvernului. Senatorul a afirmat că premierul ar fi putut să urmeze exemplul lui Vlaicu Vodă pentru a scăpa de „tutela doamnei Clara”, însă a ales să rămână captiv acelorași structuri de putere. Invocând moștenirea lui Vintilă Brătianu, Peiu a amintit că exact acum un secol, viziunea liberală autentică punea preț pe capitalul românesc, impunând prin legile energiei și ale minelor ca firmele din domeniu să aibă o participare autohtonă majoritară și conducere românească, principii care astăzi par să fi fost abandonate în fața presiunilor internaționale.

Citește și: Petrișor Peiu (AUR): „Guvernul va fi demis. Avem în jur de 250 de voturi și ar fi normal să mergem spre anticipate”

Hiba din sistemul energetic și eșecul de la Transelectrica

Trecând la problemele tehnice semnalate în moțiune, liderul senatorilor AUR a demontat explicațiile premierului privind blocajele din sistemul energetic național. Acesta a subliniat că marea problemă a Transelectrica nu este reprezentată de numărul mare de avize tehnice de racordare emise, ci de incapacitatea statului de a închide inelul de 400 de kilovolți. Fără această investiție strategică în infrastructură, toate proiectele de energie rămân simple documente pe hârtie, neputând fi transformate în realitate productivă pentru economie.

Adevărul despre pierderile Complexului Energetic Oltenia

Legat de situația de criză de la Complexul Energetic Oltenia , senatorul a contestat modul în care Guvernul raportează performanța economică. Petrișor Peiu a explicat că entitatea ar fi înregistrat un profit de un miliard de lei dacă nu ar fi fost obligată să plătească două miliarde de lei pentru certificatele de emisii de carbon. În viziunea sa, este incorect să invoci pierderi financiare atâta timp cât statul nu și-a asumat acoperirea acestor certificate, transformând o unitate productivă într-una deficitară prin politici de mediu impuse fără compensații.

Critici privind stocarea energiei și cheltuielile bugetare

Discursul a vizat și ineficiența soluțiilor propuse de actualul Cabinet pentru echilibrarea sistemului energetic. Senatorul a catalogat instalarea bateriilor de stocare pe lângă baraje ca fiind irelevantă, comparând impactul acestora cu „mușcătura unui țânțar”. Singura măsură cu adevărat eficientă ar fi fost, în opinia sa, demararea investițiilor masive în hidrocentralele cu pompare inversă. În final, Petrișor Peiu a atacat cifrele bugetare prezentate de Ilie Bolojan, acuzându-l că, în ciuda promisiunilor de reformă, a încheiat anul 2025 cu aceleași cheltuieli publice masive ca în anul precedent, respectiv 43,3% din PIB, cerându-i premierului să spună adevărul despre starea reală a finanțelor țării.