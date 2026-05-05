Nicușor Dan se întoarce de urgență în țară după căderea Guvernului Bolojan. Încep consultările cu liderii politici

Președintele Nicușor Dan se întoarce de urgență în țară după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată în Parlament.

Șeful statului se afla la Erevan pentru summitul Comunitatea Politică Europeană, însă situația politică de la București l-a determinat să ia o decizie radicală. Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi „pentru” și doar 4 „împotrivă”, ceea ce a dus la demiterea Executivului și la declanșarea unei crize politice majore.

Așadar, președintele Nicușor Dan trebuie să înceapă consultările cu partidele parlamentare și să identifice noi soluții pentru formarea unui nou guvern. Președintele va convoca liderii partidelor la consultări, în vederea desemnării unui premier și stabilirii unei majorități parlamentare.